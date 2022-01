O boletim da covid-19 divulgado pela prefeitura de Vilhena na noite desta segunda-feira, 10, traz uma informação interessante e, ao mesmo tempo, preocupante: o Hospital Regional está “lotado” de pacientes que já tomaram duas ou três doses da vacina contra a covid-19.

De acordo com o boletim, até às 19h43 desta segunda-feira, haviam 13 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, 8 de Vilhena e 5 de outros municípios, um de Corumbiara, um de Chupinguaia e três de Rolim de Moura.

Destes, 4 estão na UTI, sendo 3 intubados: uma do sexo feminino com 39 anos (2 doses) e dois do sexo masculino com 80 anos (3 doses) e 38 anos (2 doses).

Há um paciente com respiração não invasiva, do sexo feminino com 69 anos (3 doses). Nas Enfermarias há 9 pacientes, seis do sexo masculino com 75 (2 doses), 70 (2 doses), 41 (2 doses), 22 (2 doses), 65 (não vacinado) e 74 anos (não vacinado) e três do sexo feminino com 66 anos (2 doses), 41 (2 doses) e 75 anos (2 doses). A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 38% (sendo 40% na UTI e 37% nas Enfermarias).

UMA MORTE

Ainda, conforme o boletim, Vilhena registrou 1 morte, 36 novos casos e 13 recuperados. A morte registrada foi de uma mulher, moradora de Vilhena, de 86 anos.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 16.021 casos confirmados de vilhenenses, 69.690 vacinados com a 1ª dose e 58.860 vacinados com a 2ª dose, 2.079 vacinados com dose única, 6.819 vacinados com dose de reforço, 276 óbitos de vilhenenses, 119 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 124 casos ativos, 179 casos suspeitos, bem como 15.621 já recuperados, 31 transferidos e 203 atendimentos no ambulatório.