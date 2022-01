O governo federal divulgou nesta terça-feira (11) como será a distribuição de vacinas contra Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos. A previsão do Ministério da Saúde é de que o primeiro lote, com 1,2 milhão de doses do imunizante Comirnaty, da Pfizer, chegue ao país nesta quinta-feira (13), pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas.

O encaminhamento da vacina seguirá o critério populacional (de acordo com a faixa etária). A região que receberá o maior percentual de doses será o Sudeste, com 39,18% do total. O estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, terá 20,73% dos imunizantes (veja tabela ao fim desta reportagem).