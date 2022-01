Moradores do Cidade Verde 3 entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia para tentar resolver uma situação que, segundo eles, se arrasta há várias semanas sem nenhuma providência por parte do Poder Público em Vilhena.

Uma área localizada em frente à rua 102-32, que pertence à prefeitura, foi tomada pelo mato. Um vídeo foi produzido na manhã desta quarta-feira, 12, e enviado ao site (assista no final da matéria).

Ao site, moradores afirmam que a situação gera insegurança, já que o local pode ser propício para o esconderijo de bandidos e a proliferação de insetos nesta época chuvosa.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, a assessoria da Secretaria Municipal de Obras (Semosp) informou que até a próxima semana fará a limpeza da área, já que a pasta prossegue um cronograma de atividades e tem dificuldades nesse momento devido à falta de servidores por férias e atestados médicos (gripe).

https://