DIRETORES E GERENTES SICOOB FRONTEIRAS

Diretor administrativo Tiago Zandoná, gerente Gustavo Neves em Mirassol D’Oeste/MT, gerente Leandro Maciel em São José dos Quatro Marcos/MT, gerente Luiz Aurélio em Nova Olímpia/MT, diretora executiva Rosilaine Repiso, gerente Inessa Fernandes em Rio Verde/MS, gerente de expansão Gilmar Odorisi, gerente Fabiana Molina de Barra do Bugres/MT, gerente Edvaldo Rodrigues em Cacoal/RO e gerente Glauber Denadai em São Gabriel do Oeste/MS.

ANIVERSARIANTE

Em Cacoal/RO na próxima sexta-feira, DIA 14, o empresário DIVINO CARDOSO CAMPOS, de boné, comemora aniversário ao lado da esposa Luciana Isabel Martins Campos. Na foto durante pescaria no prestigiado Guaporé Pesca Hotel em Cabixi/RO, com os proprietários Margareth Zancan e José Luiz Borlina e Silva.

FÉRIAS EM FAMÍLIA

De férias em Angra dos Reis/RJ, no próximo sábado, DIA 15, meu sobrinho empresário Juliano de Oliveira Linhares das Distribuidoras JOTAR comemora aniversário com a esposa Mariana Andrade Linhares cirurgiã-dentista especialista em odontopediatria da OdontoFácil em Cacoal/RO, e com os filhos Pedro, João e Ana.

FIAT PULSE

Em Cacoal/RO o empresário Wender Garcia da tradicional CASA & DECORAÇÃO, a maior loja de móveis e decoração de Rondônia, se presenteou com um lindo FIAT PULSE adquirido na FIAT PSV do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, comandado pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura.

ANIVERSARIANTE

Em Cacoal/RO, hoje, DIA 13, a arquiteta BEATRIZ MARQUIORI comemora aniversário ao lado dos pais pecuaristas Jorge Alves e Elizete Marquiori Alves.

REVEILLON 2022

A advogada Camila Fonseca Queiroz Bisconsin do Escritório Queiroz Bisconsin Advocacia e o esposo empresário Tiago Bisconsin do GRUPOCAL em Cacoal/RO, curtiram o Reveillon 2022 com a família.