Estão abertas as inscrições para os cursos presenciais de Automaquiagem e Penteado em Vilhena. As formações acontecem na Escola Móvel, por intermédio do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

As inscrições seguem até sexta-feira, 14. Os cursos oferecidos pelo Governo de Rondônia são 100% gratuitos e os alunos recebem todo o material didático, equipamentos de proteção individual, apostilas e insumos para as aulas práticas.

A professora Ozeir da Fonseca, que ministra os dois cursos, conta como foi a aceitação dos alunos nas primeiras turmas da Escola Móvel em Vilhena. “Tivemos duas turmas de automaquiagem, foi um curso bem aceito, as alunas gostaram bastante, não tivemos nenhuma desistência durante as aulas e foram turmas bem cheias. No curso de penteado tivemos uma turma, foi menor por ser na parte da manhã, mas agora o curso será na parte da noite e já temos muita procura”, explica.

Ainda segundo a professora, em breve, será aberta as inscrições para um novo curso, o de design de sobrancelhas com henna.

IMAGEM PESSOAL

O curso de automaquiagem conta com uma carga horária de 30 horas, no período da tarde; e de Penteados, com 60 horas, no período da noite. As inscrições são feitas online, através deste link: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/matriculas-abertas-curso-de-formacao-inicial-modalidade-presencial-vagas-limitadas-local-vilhena-ro-3/

A idade mínima para participar é de 16 anos e a escolaridade mínima de Ensino Fundamental Incompleto. A escola está localizada no estacionamento ao lado da Prefeitura de Vilhena, Centro Administrativo Senador Doutor Teotônio Vilela, na Avenida Rony de Castro Pereira, nº 4177, bairro Jardim América.

