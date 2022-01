Na tarde de quarta-feira,12, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas e porte de arma em Cacoal.

De acordo com o que consta no boletim de ocorrência obtido pelo Extra de Rondônia, o Núcleo de Inteligência havia recebido informações de que uma pessoa, identificada como M.O.L, havia chegado recentemente na cidade e estaria abastecendo algumas bocas de fumo e também estaria em posse de uma arma.

Mediante as informações recebidas, a polícia começou a investigar a situação e, na tarde de quarta-feira, foi informada de que o suspeito estaria em uma casa localizada no entroncamento da Rua da Bíblia com a Rua Rural.

Os efetivos da lei foram até lá e foi feita uma abordagem. Na revista pessoal nada de errado foi localizado; já no interior do veículo do mesmo foi localizado uma arma de fogo com uma munição calibre 32, com o suspeito recebendo voz de prisão.

Posteriormente foi indagado se ele teria drogas, confirmando que possuía aproximadamente 50 gramas de crack em casa para o uso pessoal. Imediatamente, os policiais se dirigiram à casa do suspeito, no bairro Parque dos Buritis, onde foi localizado 79 gramas do entorpecente escondidas num saco de ração do cachorro aos fundos da casa.

Após todos os procedimentos realizados, um boletim de ocorrência foi registrado e o suspeito flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.