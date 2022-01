Aline Fuchter, caminhoneira You Tuber que tem milhões de seguidores em suas redes sociais sofreu acidente nesta quinta-feira, 13, quando trafegava com sua carreta pela rodovia entre as cidades de Pontes e Lacerda e Porto Esperidião, no Mato Grosso.

A informação dá conta que uma roda de uma carreta que trafegava a sua frente teria se desprendido, com isso, a caminhoneira desviou, mas acabou batendo de frente com outro caminhão.

A cabine da carreta de Aline ficou destruída, ela sofreu diversos ferimentos, sendo sorrida em estado grave ao hospital da região.

>>>Veja vídeo:

https://