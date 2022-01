Na manhã desta quinta-feira, 13, Joelma Custódio Nascimento, moradora do bairro Bela Vista, em Cabixi, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar da falta de energia elétrica naquela localidade.

De acordo com Joelma, o loteamento, ou seja, o bairro foi um projeto do ex-prefeito José Rosário Barroso, popular “Bau”, com ruas, água encanada e postes para rede elétrica, porém, até hoje a energia não chegou às casas.

A moradora conta que é um jogo de “empurra-empurra”, e nada se resolve, ou seja, o atual prefeito Izael Dias Moreira, diz que a questão é com a Energisa, já a Energisa teria dito que o loteamento é irregular e não pode realizar o trabalho de extensão da rede.

Com isso, os moradores ficam a mercê das autoridades que não se entendem e fazem vista grossa para o sofrimento da comunidade que está à luz de vela.

A moradora ainda ressalta que a conta de água e os impostos chegam aos endereços para pagar, e questiona “se o loteamento é ilegal, como os boletos chegam aqui”?

Contudo, Joelma quer apenas que o poder público resolva a questão junto a Energisa e que a energia elétrica chegue às residências e assim a população daquele bairro possa viver pelo menos com um pouco mais de dignidade e menos sofrimento.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso o prefeito queira falar sobre o assunto.

