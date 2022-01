Um jovem agrônomo de 21 anos, que estava estagiando na fazenda Santa Ana, no distrito de Vitória da União, em Corumbiara, morreu no final da manhã desta sexta-feira, 14, após se envolver em acidente automobilístico.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima pilotava uma moto tornado dentro da fazenda, quando numa curva bateu de frente com uma caminhonete, no qual o condutor estava indo levar almoço para os trabalhadores da propriedade.

No choque, a vítima quebrou o pescoço e morreu no local.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica-Científica (Politec) de Vilhena que está se deslocando para o local.

A informação ainda dá conta que fazia aproximadamente uma semana que vítima havia chegado na fazenda para estagiar.