Na noite de quinta-feira, 13, uma guarnição da Força Tática fazia ronda de rotina pela Rua 816, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando na esquina com a Rua 821, os militares visualizaram dois velhos conhecidos da polícia por serem usuários de drogas e praticarem delitos para sustentarem o vício, em atitude suspeita.

Com isso, foi feito abordagem, e no bolso de um deles identificado pelas iniciais E.J.L., foi encontrado duas notas de R$ 2,00 – indagados em separados os suspeitos apresentaram versões diferente sobre o que faziam naquele local.

Após algum tempo E.J., confessou que estava naquele local para comprar drogas do outro suspeito que estava com ele identificado pelas iniciais V.O.S., que morava no imóvel.

V.O, disse aos militares que não vendia drogas e que em sua casa não havia entorpecente e autorizou os policiais a fazerem uma revista.

Contudo, em cima de uma mesa os PMs encontraram um canivete com vestígios de substancia aparentado ser crack.

Com isso, foi realizada uma revista minuciosa no imóvel e localizado duas porções de entorpecente aparentado ser maconha, no qual o suspeito disse que era para seu consumo.

Porém, em revista pessoal foi encontrado no corpo de V.O., certa quantia de substancia aparentado ser crack.

Na casa, os militares localizaram diversos objetos, no qual posteriormente foi confirmado serem produtos de furtos, sendo recolhidos e levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.

Veja lista dos objetos recuperados

Dois vídeos games PlayStation 3 de cor preta com consoles, duas TVs de cor preta, botija de Gás de 13 quilos de cor azul, com carga quase cheia, extensão de energia de cor preta, bicicleta Cairu Genova de cor Azul número de série 0c72660 e um violão.