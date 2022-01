John Lennon Jacob Barbosa, condenado a sete anos de prisão por crimes de furtos, foi capturado por policiais militares da Força Tática, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, na madrugada desta sexta-feira, 14, uma guarnição da Força Tática fazia ronda de rotina pela Avenida Rio de Janeiro, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, quando os militares avistaram um homem, que ao perceber a presença da viatura, agiu de forma que chamou atenção dos militares da Força Tática, com isso, foi abordado.

Todavia, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constatado que contra ele havia mandado de prisão em aberto por crimes de furtos.

Diante dos fatos, o foragido foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada e depois, o preso passou pelo exame de corpo de delito e foi encaminhado para o Centro de Ressocialização Cone sul, onde deverá cumprir sua pena de sete anos de reclusão.