O empresário Dari de Oliveira, que vive em Vilhena há mais de quarenta anos e teve participação relevante em diversos momentos da história local e mesmo em âmbito regional está lançando um livro na noite desta sexta-feira 14, na Fundação Cultural de Vilhena, às 19 horas.

A obra se intitula “A Marcha dos Insensatos” e tem forte caráter autobiográfico. No livro Dari de Oliveira fala da aventura da migração de muitos gaúchos primeiro para o Paraná, onde participaram do desbravamento, colonização e desenvolvimento de regiões como o Sudoeste, e de lá para Rondônia, onde parte expressiva acabou se fixando na região Sul do Estado.

O livro é escrito de forma romanceada e com certa alegoria no estilo, e é fartamente ilustrado com imagens históricas. A obra certamente vai agradar tanto que gosta de um bom enredo de aventura, quanto os que pretendem um registro histórico de um jornada que tem tudo a ver como pessoas que estão muito próximas da gente, seja através do convívio, dos descendentes ou mesmo do legado.