O presidente do Sistema OCB-SESCOOP/RO, Salatiel Rodrigues, visitou a redação do Extra de Rondônia, na sexta-feira, 14, e na ocasião falou sobre as ações desenvolvidas pela entidade no ano passado e confirmou que pode concorrer a cargo eletivo em outubro deste ano, dependendo do entendimento do grupo que representa.

Segundo ele, o OCB foi uma entidade muito bem sucedida em 2.021, conseguindo desnvolver todos os projetos e programas estipulados para o período, o que trouxe resultados positivos para todas as cooperativas de Rondônia.

Rodrigues explicou que tal desempenho não se resitringiu apenas no sentido econômico, mas também no aspecto social, com geração de emprego e renda, impactando diretamente cerca de 200 mil integrantes das mais de 100 cooperativas do Estado que integram o sistema.

A OCB atuou como a grande articuladora do desenvolvimento de políticas institucionais para fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo rondoniense, e protagonizou ações, desenvlvendo programas, cursos e atuando forte na edicação e formação dos cooperados nos mais diversos segmentos da economia.

Além disso, a entide teve relevante ação social direta, como no caso da live com artistas promovida em julho do ano passado, ação que em nove horas de exibição arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos por todo o Estado, produtos que forma distribuídos à entidadfes filantrópicas e familias carentes.

Em Vilhena todas as instituições do gênero acabaram sendo beneficiadas, e houve tremenda adesão por parte do empresariado nas doações, o que é um indicador importante da credibilidade da OCB não só no Município como também no Estado todo.

Para 2.022 há muitas atividades programadas, mas o ano inicia com a realização de assembléia nas cooperativas onde será decidido o que fazer com as sobras de recursos resultantes de dividendos do ano, que podem ser rateados entre os cooperados ou aplicados em novos investimentos.

Além disso, o presidente anuncia que as cooperativas de crédito agora também irão administrar recursos do FNO, o que representa a perspectiva de mais investimentos no setor, o que resultará em ações que beneficiarão direta e indiretamente milhares de rondonienses.

Sobre seu futuro pessoal, Salatiel Rodrigues confirma que seu nome vem sendo cogitado para concorrer a cargo público representando o setor em que atua, e afirma que se for esse o entendimento do grupo que representa está disposto a encarar o desafio, e se considera preparado para atuar em função política na defesa dos interesses das cooperativas, do setor produtivo e da sociedade em geral.