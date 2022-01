A Diretoria da Sociedade Esportiva União Cacoalense convida a imprensa e a sociedade cacoalense para a solenidade de lançamento de novos jogadores que irão atuar pela equipe, nessa temporada de 2022, em evento que acontecerá às 10 horas deste sábado, na sede do clube, na Rua XV de Novembro, 2.519, no centro.

O presidente do clube, Wesley Dias da Silva, afirmou que o clube vem trabalhando intensamente para apresentar uma equipe competitiva e que tenha condições de realizar um excelente campeonato estadual de futebol.

Um dos jogadores que devem ser apresentados na manhã deste sábado é o Jobson, de 33 anos, que já atuou pelo Botafogo do Rio de Janeiro e outras grandes equipes do futebol brasileiro, além de já ter passado pela própria equipe do União Cacoalense no ano passado.

Um dos fatores que levaram a diretoria a optar pela contratação do Jobson, mais uma vez, é o seu espírito de liderança experiência como jogador, com passagem em diversos clubes importantes do futebol nacional.