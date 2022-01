Graças ao trabalho do deputado estadual Chuquinho da Emater (PSB) a Escola Luiz Bevenoto Dala Costa vai receber verbas para promover uma reforma em suas instalações.

O anúncio foi feito esta semana pelo parlamentar, que garantiu que os recursos da ordem de R$ 210 mil já estão ao dispor do Municipio para realização dos procedimentos legais a fim de se realizar as obras.

“Investir na Educação é dar suporte ao futuro de nosso povo e do nosso Estado, por isso podem sempre contar com o apoio de meu mandato para alocar verbas destinadas ao setor, seja para estrutura, como neste caso, ou para qualquer outro fim que resulte na melhoria da qualidade de ensino aos nossos jovens”, destacou o deputado, que também reiterou seu apoio aos Municípios do Cone Sul em particular, assim como com as demais cidades de Rondônia.