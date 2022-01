A ocorrência, atendida inicialmente pela PM e encaminhada para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, envolve a prefeita de Guajará-Mirim, Raissa da Silva Paes e o marido, Antônio Bento do Nascimento, que a teria agredido durante uma bebedeira com amigos na residência do casal neste sábado (15).

Uma TV foi quebrada e vários objetos foram encontrados no chão.

A denúncia foi feita pela mãe de Raissa e a PM chegou rapidamente ao local. A prefeita confirmou que teve uma séria discussão com o marido e que se machucou ao cair, após ser empurrada por ele. Ela não quis ir à delegacia e afirmou à guarnição que iria se resolver com Antônio Bento.

O marido da prefeita negou as agressões e ainda ameaçou a equipe policial de processo.

Mesmo admitindo ter sido empurrada, caído e machucado o joelho, Raissa Bento confirmou que não iria à delegacia.