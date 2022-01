O senador Marcos Rogério, que havia ficado com espaço político limitado no Estado após a fusão do DEM com o PSL, que acabou criando o União Brasil ficando em Rondônia sob o comando do governador Marcos Rocha, agora é o novo presidente do Partido Liberal por aqui.

O anúncio confirma o alinhamento de Rogério com Jair Bolsonaro, que em dezembro passado filiou-se ao mesmo partido, e lhe garante proximidade e projeção junto ao presidente da república, mesmo que não concorra a nenhum cargo eletivo este ano, como se tem comentado no cenário político regional.

A missão de Rogério é organizar o partido, que estava sob direção do ex-deputado federal Luiz Claudio , e ser o ponta de lança da campanha presidencial em Rondônia.