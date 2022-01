Sinop, a 500 km da capital Cuiabá, no Mato Grosso, é a mais nova cidade a receber uma agência Sicoob Credisul.

A unidade foi inaugurada na sexta-feira, 14 de janeiro, às 19h, com a presença da diretoria da cooperativa, autoridades locais, cooperados e convidados.

Conhecida como a “Capital do Nortão”, a cidade com cerca de 150 mil habitantes está no ranking das maiores do Estado. Sua economia tem como principais fonte o agronegócio, cultivo de grãos e indústria madereira. Situada às margens da BR-163 é a principal via de apoio para o porto de Santarém (PA).

A nova agência de Sinop tem um projeto arquitetônico moderno e inovador, baseado no modelo de escritório de negócios com sala de reunião, espaço para café e boxes individuais que garantem a privacidade do associado.

Esta é a 14ª unidade da área de abrangência do Mato Grosso e a 43ª da cooperativa, presente também em Rondônia, Acre e Amazonas para atender seus 65 mil cooperados.

Com R$ 4,5 bilhões em ativos, a Sicoob Credisul é a quinta maior cooperativa do Sistema Sicoob e está entre as 20 maiores cooperativas do País.

Participaram da cerimônia o presidente do conselho de administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra; o diretor executivo da cooperativa, Vilmar Saúgo; o diretor regional do Mato Grosso (MT), Claúdio Roberto Tomazoni; o gerente da agência, Alexsandro Souza Ferreira; a secretária de Planejamento e Finanças de Sinop, Adriana Castorine, representando o prefeito Roberto Dorner; e o secretário de Desenvolvimento, Kleiton Gonçalves.

Ivan Capra falou sobre “nova casa de todos” em Sinop e ressaltou o sentido da cooperação, da união de forças para evoluir, e o modelo cooperativista onde todos ganham e a comunidade se desenvolve com maior rapidez.

Vilmar destacou que a presença da Sicoob Credisul na cidade será para somar e contribuir para o desenvolvimento da economia local trazendo através do cooperativismo, crescimento econômico e desenvolvimento social, com a oferta de produtos, serviços e distribuição dos resultados entre seus associados.

Contribuir para o crescimento de Sinop com a sua enorme pujança é o propósito da Sicoob Credisul, afirmou Cláudio Roberto Tomazoni, diretor regional do Mato Grosso. Alexsandro apresentou a equipe e salientou que a unidade está presente na cidade para somar.