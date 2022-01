O delegado de Polícia e ex-prefeito de Ariquemes, Thiago Flores (Republicanos), em entrevista ao Extra de Rondônia neste final de semana, confirmou pretensão de concorrer a uma vaga na Câmara Federal nas eleições deste ano.

Ele garantiu que, ao contrário de rumores que circularam na região de Ariquemes, está com plenas condições de legalidade para concorrer, com todas as certidões pertinentes que atentas sua elegibilidade.

Com relação ao partido com o qual pretende disputar, Flores afirma que tem o apoio total do presidente do Republicanos, Alex Redano, para buscar acomodação em legenda com a qual tenha afinidade, uma vez que o partido ao qual ambos pertencem ainda não conseguiu formar nominata para a disputa.

A questão da legislação eleitoral que impede a formação de coligações nas eleições proporcionais tem sido um complicador para muitos pré-candidatos, e não está sendo diferente para o ex-prefeito de Ariquemes.

Ele explicou que está em conversações com o PSC, Avante, buscando se integrar a alguma agremiação que “obedeça aos mesmos valores que eu defendo, que é a ética, o combate a corrupção e a defesa dos valores tradicionais da família e sociedade.

Dada ao alinhamento político que Thiago mantém com o presidente Jair Bolsonaro, a filiação ao PL também é uma possibilidade.

“De qualquer forma, o fechamento desta questão deverá acontecer provavelmente em março, e até lá esperamos conseguir acomodação numa composição competitiva para as eleições de outubro”, finalizou.