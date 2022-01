A tentativa de assassinato foi registrada pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira, 17, numa casa na Rua Jasmim, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens chegaram no imóvel e chamaram a vítima que é dependente químico pelo nome de Diego, em seguida um deles sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes contra a vítima que correu, pulou o muro e se abrigou numa casa vizinha.

Um disparo acertou o celular e outro a perna da vítima que foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).