O Governador Marcos Rocha (PSL) assinou na manhã desta segunda-feira, 17, o contrato de execução referente à obra do novo Hospital de Urgência e Emergência do Estado de Rondônia.

O novo hospital, que será construído em Porto Velho, vai redirecionar a demanda do Hospital João Paulo II, que há anos não suporta a quantidade de atendimento que precisa dar conta diariamente.

Em sua fala, o governador explicou que a partir desta segunda, o consórcio Vigor Turé, responsável pela execução do empreendimento, tem 60 dias para apresentar o projeto do prédio e aí então iniciar as obras.

A meta do consórcio é concluir e entregar o primeiro módulo do Hospital de Urgência e Emergência até o final deste ano. O prazo total para entrega da obra é de 30 meses.

Ainda durante sua fala, Marcos Rocha relatou que o projeto de construção do Hospital de Urgência e Emergência era pra ter iniciado ainda no primeiro ano do seu mandato. “Mas isso não foi possível porque tínhamos um rombo milionário nas contas e isso engessava o Estado, colocava em risco sua saúde financeira e tornaria impossível a execução de qualquer projeto. Estávamos em uma condição tão crítica que não havia recursos sequer para pagar salários dos servidores. Precisávamos organizar as contas para então colocar em prática os projetos”, comentou.

Com a chegada da pandemia, o Estado precisou dar prioridade às ações de combate e controle de disseminação do vírus, “e agora temos a condição de iniciar as obras para finalmente concluir este projeto”, enfatizou o Governador Marcos Rocha. A construção do Hospital de Urgência e Emergência conta com o apoio do Tribunal de Contas da União (TCE-RO) que doou ao Governo do Estado R$ 50 milhões para colaborar com a construção do prédio.

O novo Hospital de Urgência e Emergência do Estado de Rondônia irá contar com 10 salas de cirurgias com uma hemodinâmica, 399 leitos clínicos, 64 leitos de UTI, Pronto Socorro e serviço de diagnóstico por imagem, além de recepção, setor administrativo e salas de suporte para o trabalho dos profissionais que estarão lotados no prédio.