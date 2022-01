A equipe do supermercado Preço Leve “AECC Furacão”, de Chupinguaia, venceu, no último domingo 16, o time Sorribem, de Colorado do Oeste, e está na final do mais tradicional campeonato de futebol da região do Cone Sul de Rondônia: o “Barrão”.

O time chupinguaiense chega à final de forma invicta, com o último jogo vencendo por 3 a 0.

Agora, “AECC Furacão” terá que esperar e conhecer seu último adversário: Ronny Joias, de Colorado ou Iogurte “Bom Gosto”/Mercado Santiago, de Cerejeiras. Semifinalistas, ambas equipes se enfrentarão neste domingo, 23.

Os jogos fazem parte, ainda, da edição 2020, paralisados devido ao aparecimento da covid-19 e seus impactos geraram uma série de restrições no mundo. 20 equipes participaram das disputas, distribuídas em quatro chaves.