O Procon de Cacoal apresentou o balanço de suas atividades em 2021 e informou que no período foram atendidos 3.002 consumidores, contra 1754 registrados em 2020, o que representa um aumento de 58,42% de reclamações tanto em relação aos comerciantes e prestadores locais, como em relação a grandes empresas em nível nacional, incluindo concessionárias de luz, energia e água, bem como de bancos e empresas que vendem produtos ou serviços pela Internet.

Segundo a coordenadora do Procon Taizy Santos, um dos fatores que podem ter contribuído para um aumento no número de reclamações é o fato do órgão ter disponibilizado um canal de atendimento, via WhatsApp através do número 69 99947-2454. Esse canal virtual facilitou a vida dos consumidores, nesse período de pandemia, dando-lhes a oportunidade de fazer suas reclamações sem ter de ir até às instalações físicas do Procon.

Taizy Santos conta que o principal objetivo do Procon é permitir aos consumidores entrar em negociação com os comerciantes e prestadores de serviços, no caso de estarem insatisfeitos com os produtos ou serviços adquiridos e negociarem o cancelamento da compra ou contrato celebrado, ou negociar outras condições que preserve o direito do consumidor nos casos em que ele entenda que foi lesado.

A coordenadora do Procon de Cacoal afirma que mais de 70% dos consumidores conseguiram resolver suas reclamações com as empresas demandas, sem a necessidade de recorrer Justiça. “O nosso objetivo é intermediar para que os consumidores consigam um acordo com comerciantes ou prestadores de serviços de modo amigável, evitando sobrecarregar ainda mais o judiciário com demandas que podem ser resolvidas com diálogo e acordo das partes”, enfatiza.