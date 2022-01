O Flamengo anunciou nesta terça-feira (18) a renovação de contrato com o meia Arrascaeta, após longa negociação envolvendo o clube, jogador, representantes e o Defensor-URU, clube que revelou o atleta.

Agora, Arrasca tem vínculo com o Rubro-Negro até o final da temporada de 2026.

Neste começo da semana, a torcida flamenguista conviveu com mensagens “enigmáticas” e expectativa pela renovação. Além de Gabigol e Marcos Braz, o próprio camisa 14 foi até as redes sociais e fez uma publicação que animou a Nação. “Amanhã vai ser um grande dia, eu te digo”, escreveu.

Na última semana, houve uma nova reunião entre dirigentes do Flamengo e o agente de Arrascaeta. Ambos não chegaram a um denominador comum, mas o Rubro-Negro se mostrou confiante para que a renovação fosse sacramentada no próximo encontro, e deu certo.

Além disso, no último domingo, Gabi postou, em espanhol, “Se queda”, que em português significa “Fica”. O atacante, inclusive, esteve com Arrascaeta e o empresário do uruguaio, Daniel Fonseca, no dia.

Já na segunda-feira (17), Braz, adepto a postagens enigmáticas em suas redes, escreveu apenas um ponto final no Twitter, o que, conforme a aba de comentários sugere, poderia ser o indício do acerto do novo contrato do uruguaio.