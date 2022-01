As ações para o desenvolvimento de Rondônia em 2022 foram anunciadas nesta terça-feira (18), pelo governador Marcos Rocha, em reunião com o secretariado do Governo de Rondônia, no Palácio Rio Madeira (PRM), e aponta reforço de investimento para revitalizar os 52 municípios rondonienses.

“Temos feito muito, mesmo em uma pandemia, e a população tem ficado feliz com os investimentos. Estamos transformando Rondônia com conquistas inéditas em diversos eixos. Agora, em 2022, temos um ano de muito mais ações e desejamos que seja um ano de benção para toda a nossa população”, afirma o governador Marcos Rocha.

Entre as conquistas inéditas para Rondônia está o investimento de recursos próprios do Estado em obras municipais por meio do “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Governo no Campo”. Para se ter dimensão do que isto representa para a história do Estado, o menor município, Pimenteiras do Oeste, com pouco mais de 2,3 mil moradores, receberá mais de R$ 8 milhões em investimentos do Executivo Estadual, algo inédito.

Para Porto Velho, que concentra a maior parte dos moradores, são mais de R$ 100 milhões em investimentos. O Governo de Rondônia, ousa assim, a dar início ao novo ciclo de desenvolvimento do Estado com a transformação de todas as cidades rondonienses.

Pelo “Tchau Poeira”, em 2021, o Poder Executivo já investiu mais de R$ 90 milhões e está previsto mais de R$ 260 milhões para 2022. O que vai garantir a revitalização de mais de 660 quilômetros de malha viária.

Pelo “Governo na Cidade”, já foram empenhados mais de R$ 80 milhões em 2021 e mais R$ 50 milhões estão previstos para 2022. Mais de 100 espaços serão revitalizados com esses investimentos.

Em 2021, o “Governo no Campo” investiu R$ 1.680 milhão e R$ 8.320 milhões estão previstos para 2022. Mais de 460 propriedades rurais serão beneficiadas com infraestrutura porteira a dentro.

O Governo do Estado também investe R$ 45 milhões por meio do Projeto “Novos Caminhos”, iniciativa que contempla obras de pontes e tubulação em todo o Estado.

PANDEMIA

Rondônia conquistou uma economia equilibrada, é Triplo “A” em solidez fiscal, e tem sido destaque no país em várias iniciativas, o que reflete em uma melhor qualidade de vida para a população.

Para não frear esse desenvolvimento, o Estado tem pela frente o desafio de conscientizar a população e adotar medidas contra o aumento de casos da covid-19 e influenza.

Em coletiva de imprensa, realizada após reunião técnica com o secretariado, o Governo de Rondônia garantiu que já preparou medidas para dar assistência aos rondonienses.

“Intensificamos ações e criamos um plano, pois Rondônia não pode parar. Precisamos avançar mais, para isso todos precisam estar unidos. Então, peço que todos adotem os cuidados necessários para não perdermos vidas para essas doenças’’, disse o governador.

Marcos Rocha apontou as cinco medidas adotadas pelo Executivo Estadual para o enfrentamento da covid-19 e influenza. A primeira delas é oferecer medicação (tamiflu) considerada eficiente contra a influenza. ‘‘Solicitamos do Ministério da Saúde (MS) o medicamento; parte já chegou, e será disponibilizado para a população’’, disse.

A segunda medida é intensificar a vacinação por meio de busca ativa e do “SOS Vacinação”. ‘‘Sabemos que a vacinação está associada a redução de casos graves, então adotamos essa iniciativa. Rondônia já tem 90% da população vacinável imunizada com a 1ª dose; 70% com a 2ª dose e 20% com a dose de reforço’’, conta Marcos Rocha.

A terceira medida é a testagem em massa e a quarta é a logística de atendimento nas unidades hospitalares. ‘‘Iremos reativar o Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero) e fazer a contratação gradativa de profissionais de saúde conforme houver necessidade, e ainda haverá a distribuição de leitos específicos para cada uma dessas doenças, além de contratação de leitos’’.

A quinta medida são campanhas para conscientizar a população sobre a importância da vacinação e da testagem.

BALANÇO DE AÇÕES

O enfrentamento à pandemia é importante para assegurar que o crescimento que Rondônia conquistou nos últimos anos se consolide e avance ainda mais. ‘‘Tem acontecido conquistas históricas em Rondônia. Vai começar a ser construído o novo Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia aguardado há muitos anos. Há quanto tempo esperávamos por tantas coisas que agora é uma realidade? Muito tempo. E agora estamos conseguindo fazer, pensando nas necessidades da população e aplicando recurso de forma responsável’’, garante o governador.

– Assinado contrato para construção do Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia – primeiro bloco deve ficar pronto até o final de 2022;

– Mais de R$ 113 milhões foram destinados para construção, reforma e ampliação de escolas;

– Passou a distribuir refeições de baixo custo (R$ 2) por meio do “Prato Fácil”; Mais de 130 mil refeições foram distribuídas;

– Entregou mais de 2.7 mil kits de enxoval pelo programa “Mamãe Cheguei”;

– Beneficiou mais de 1,5 mil famílias, por meio do Programa Estadual de Transferência de Renda “Criança Feliz +”, cuja nomenclatura foi alterada ainda em 2021 para “Crescendo Bem”. Um investimento de cerca de R$ 2 milhões;

– Mais de R$ 10 milhões foram destinados a reforma e construções do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO);

– Por meio do “AmpaRO”, 28 mil famílias em situação de vulnerabilidade, agravada pela pandemia, receberam auxílio. Foram investidos R$ 60 milhões;

– Mais de R$ 25 milhões foram repassados para a assistência social dos rondonienses nos municípios pelo Cofinanciamento estadual;

– Construção de 25 Centros de Referência em Assistência Social (Cras);

– Distribuição de 52 veículos para assistência social dos municípios;

– Mais de R$ 1 milhão em entrega de equipamentos agrícolas;

– Pela primeira vez, Rondônia repassou recursos excedentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para profissionais da Educação;

– Governo de Rondônia aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde, aguardado há décadas

– Mais de R$ 1 milhão em serviços de sinalização de trânsito

– Criou o “Saúde no Interior” com mutirões de consultas clínicas, exames e cirurgias.

CURIOSIDADES SOBRE RONDÔNIA

População: cerca de 1,8 milhões

Economia: Triplo “A” em solidez fiscal (equilíbrio econômico)

Educação: 6ª melhor do país e a 1ª da região Norte

Valor Bruto de Produção anual da Lavoura e Agropecuária : Mais de R$ 19 bilhões

: Mais de R$ 19 bilhões Programas voltados para Assistência Social: “Prato Fácil”, “Mamãe Chegue” e “Crescendo Bem”

Programas voltados para revitalização dos municípios: “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Governo no Campo”

Programas voltados para economia: Proampe, Nota Legal Rondoniense e Cidadania Empresarial

Exportação: US$ 1,51 bilhão (dólar), especialmente soja, milho e algodão; carne de gado bovino congelada desossada; carne de gado bovino fresca ou refrigerada; e estanho não ligado.

Empregabilidade: Tem a menor taxa de desocupação da região Norte

Conheça mais sobre o Estado no endereço Rondônia Tem Tudo.