A quarta-feira (19) chega ao final com os preços futuros do milho seguindo o caminho altista na Bolsa Brasileira (B3) e encostando aos R$ 100,00 a saca.

O vencimento março/22 foi cotado à R$ 99,99 com elevação de 0,59%, o maio/22 valeu R$ 97,38 com valorização de 1,02%, o julho/22 foi negociado por R$ 90,51 com alta de 0,29% e o setembro/22 teve valor de R$ 89,88 com ganho de 0,64%.

Para o analista de mercado da Brandalizze Consulting, Vlamir Brandalizze, a B3 já apontou que está na hora de bater os R$ 100,00 com as perdas aparecendo cada vez mais com o avanço das colheitas.

“Os preços já estão girando nesse patamar, chegando perto do valor e já deveriam estar em R$ 101,00, que é o indicativo do comprador no Rio Grande do Sul e não existem vendedores”, explica Brandalizze.

No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho registrou poucas flutuações nesta quarta-feira. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas encontrou desvalorização apenas em Amambai/MS. Já as valorizações apareceram em Cascavel/PR, São Gabriel do Oeste/MS e Oeste da Bahia.

Confira como ficaram todas as cotações nesta quarta-feira