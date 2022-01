O mundo está em constante mudança. Com o desenvolvimento da tecnologia em níveis cada vez maiores, as novidades não param de surgir.

Desde o aparecimento dos primeiros Iphones da Apple, que lançou a ideia de smartphone, essa evolução é uma constante na vida de todo o mundo. Por conta disso, estamos sempre em busca de novidades.

As novidades fazem parte das nossas vidas e, alguns podem até defender que não existe vida sem novos lançamentos. Celulares com câmeras melhores, processadores mais rápidos, baterias mais duráveis, são lançados todos os anos. A disputa no meio tecnológico tem elevado o conhecimento sobre a vida humana para outro patamar.

Empresas de todo o mundo querem lançar equipamentos que possam facilitar, ainda mais, a vida das pessoas. Esse é o conceito, uma vez que, para algo ser tecnológico ele deve incorporar alguma mudança significativa em nossas vidas. Assim, surgiu uma palavra própria para definir esses aparelhos que tornam nossas vidas mais práticas, os gadgets.

Conceito de gadget

Um pequeno aparelho que faz ligações, envia chamadas, fotos, vídeos. Nos conecta a pessoas do outro lado do mundo, em alguns segundos. Esse aparelho era algo que não existia até 10 anos atrás. Hoje, ele está presente em bilhões de bolsas, mochilas e bolsas pelo mundo. O smartphone foi o primeiro gadget da história moderna.

Assim como o fogo deu um salto de qualidade na vida dos homens pré-históricos, e a roda facilitou o deslocamento de grandes grupos humanos, a máquina a vapor propulsionou a indústria, os celulares revolucionaram o nosso cotidiano. Um gadget, portanto, é justamente isso. Aparelhos eletrônicos portáteis tornam o dia a dia mais fácil.

Com ajuda desses aparelhos, nossas tarefas cotidianas, como entrar em contato com os funcionários, pedir um almoço, saber o clima e qual roupa devemos usar, as notícias do dia, foram facilitadas. E os celulares foram o primeiro gadget que mudou a sociedade de uma maneira que só teremos uma real noção em um futuro distante.

Gadgets conhecidos

Quem conhece o universo da tecnologia sabe que as empresas disputam entre si para lançar os melhores e mais completos gadgets, inclusive, nos últimos houve uma avalanche desses aparelhos no mercado. Os e-readers trouxeram a possibilidade de carregar milhares de livros em um aparelho com menos de 200 gramas.

Outros gadgets recentes e tem conquistando muitos fãs, os smartwatches reinventaram como olhamos para o relógio, que agora além de mostrar as horas, mostra a previsão do tempo, o ritmo cardíaco, os quilômetros rodados e muitas outras informações.

Além disso, a Alexia se tornou companheira de milhares de homens, mulheres e famílias inteiras. Apesar de ter um nome feminino, Alexia é uma assistência virtual baseada em inteligência artificial, desenvolvida pela Amazon.com, Inc., a maior empresa do mundo.

Respondendo a qualquer pergunta, Alexia se tornou um sucesso mundial e hoje muita gente precisa dela para sobreviver ao dia a dia das grandes cidades. A criadora da Alexia pretende continuar reinventando o cotidiano das pessoas e já conta com uma lista de novos gadgets a serem lançados nos próximos anos.

Os gadgets do futuro

Echo

O meio entre a Alexia e o mundo real é um aparelho de som chamado Echo. Ele é similar a muitas caixas de som que estão disponíveis para compra. Além de reproduzir músicas e podcasts, o Echo conta com um microfone e faz o meio de campo entre os humanos e a inteligência artificial da Amazon, a Alexia.

Recentemente, a empresa lançou a nova família Echos, aparelhos similares às televisões que mostram imagens, reproduzem streamings, ajudam na solução de problemas, avisam sobre o tempo da receita e muitas outras funções. Por exemplo, com o novo Echo será possível acessar um cassino como GGbet cassino online e jogar caça-níqueis enquanto lava a louça.

Echo Auto

Além do Echo nas residências, a Amazon pretende emplacar nos próximos anos o Echo para carros. Esse aparelho funcionará como a assistente virtual para casas, no entanto, com o plus de possuir mais conhecimentos e ter seu desenvolvimento direcionado para os carros. Encontrar as melhores rotas, o posto de gasolina mais barato, o mecânico mais perto. Tudo isso será simplificado com ajuda do Echo Auto.

Halo

De olho no mercado de smartwatches, a Amazon notou que as pessoas não querem olhar para o pulso para ver as horas. Para quem adquire um relógio inteligente, as funções de saúde são muito mais importantes que o horário ou a previsão do dia. Pensando nisso, a empresa desenvolveu o Halo, uma pulseira inteligente com diversos recursos.

Além de informar os batimentos, o nível de oxigênio e outros dados de saúde, o Halo também vem com um sensor acoplado que envia uma notificação para o responsável caso a pessoa portadora da pulseira leve uma queda e precise de ajuda. É um excelente gadget para idosos e crianças, que costuma sair sozinho às ruas.

Vesta

No campo da segurança, a Amazon também está desenvolvendo seus próprios gadgets. É o caso do drone Vesta, um robô que funcionará como fiscal da casa. Ele poderá ser acionado pelo celular e mostrará, por uma câmera acoplada, todos os ambientes da casa. É uma ótima forma de verificar o que está acontecendo em casa, mesmo