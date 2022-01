De forma cômica, o prefeito Adailton Fúria (PSD) gravou um vídeo no centro da cidade em que manda um recado aos autores de furtos de fios no município: “vamos consertar os vagabundos”.

Ele comprou um cinto e se referiu aos furtos de fios elétricos que vêm acontecendo no Espaço Beira-Rio, local que virou atração no final de 2021 devido à instalação da Casa do Papai Noel.

No início do mês, mais de três metros de fios foram furtados do local, que ligavam os refletores, e o caso foi parar na Delegacia de Polícia.

Agora, o mandatário municipal alerta os autores do crime: “Se nós pegar vocês, não vamos chamar a polícia, não. Fiquem espertos”.

