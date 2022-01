SICOOB FRONTEIRAS

Em Cacoal/RO, no SICOOB FRONTEIRAS registrei a cooperada empresária Marcia Rosalino Ribeiro da tradicional Cerâmica Rosalino entre o gerente geral Edvaldo Rodrigues e Caroline Martins da Silva assistente de Pessoa Jurídica da renomada cooperativa de crédito na rua São Luiz.

CERIMÔNIA RELIGIOSA

Em Franca/SP, no último dia 08, na Igreja São Sebastião realizou sonho de matrimônio minha prima engenheira civil CAMILA FERREIRA JORGE PELIZARO com o também engenheiro civil IGOR PELIZARO. Com a presença de familiares e amigos íntimos os noivos festejaram na Chácara Bosque do Sagui após a cerimônia. Atualmente Camila e Igor residem e trabalham em Cacoal/RO.

HOMENAGEM 25 ANOS FIAT PSV CACOAL

O gerente Pós-Vendas Eliseu José Bohrer recebeu de Poliana Miranda placa de homenagem de 25 ANOS FIAT PSV CACOAL na confraternização de final de ano da FIAT PSV comandada pela empresária em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

ANIVERSARIANTE

Hoje, DIA 20, o renomado médico DOUGLAS RODRIGUES especialista em gastroenterologia na prestigiada GASTROCLÍNICA em Cacoal/RO, comemora aniversário ao lado da esposa advogada Jaquelize Gonçalves Rodrigues diretora tesoureira da OAB subseção de Cacoal.