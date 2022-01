Na noite desta quinta-feira, 20, a reportagem do Extra de Rondônia confirmou junto ao agente da funerária Canaã, que a esposa e ex-esposa reconheceram como sendo Edilson Rodrigues dos Santos, de 47 anos, o corpo encontrado numa mata as margens da estrada na linha 130, na área rural de Vilhena.

O Extra de Rondônia havia noticiado o desaparecimento de Edilson na última terça-feira, 18. Leia (AQUI).

O corpo que estava em estado de decomposição foi encontrado com a mesma vestimenta e calçado divulgado na matéria.

Edilson havia saído de casa com uma moto Biz 110 de cor vermelha, que ainda não foi encontrada, tinha passado no Bar da Loira na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera – pego R$ 50,00 emprestado com a proprietária e saído local.

Contudo, no braço de Edilson havia uma pulseira de uma chácara, onde provavelmente foi sua última passagem antes de ser assassinado.

O corpo foi reconhecido pela roupa e por cicatrizes de cirurgia. O cadáver passará por necropsia na manhã desta sexta-feira, 21, para saber com exatidão qual foi a causa da morte de Edilson.