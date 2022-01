Nesta quinta-feira, 20, o humorista Geandeson Misini lança na internet, show “Viver é bom de mais” com um texto diversificado falando do cotidiano e algumas nuances da rotina portovelhense.

Há algum tempo os artistas do stand up gravavam DVD para distribuir seus shows. Com o advento da internet os DVDs se tornaram digitais e agora grava-se o SHOW e distribui pelas plataformas de streaming.

Nos últimos 5 anos o artista Geandeson Mosini, vem adquirindo experiência no stand up, realizando várias apresentações em 30 cidades do Estado de Rondônia e em outros estados do Brasil como São Paulo, Rio Branco e Amazonas.

Ao longo desse tempo, foram realizados diversos encontros e trocas de experiência com muitos nomes da comédia brasileira, facilitando espaços/convites para se apresentar em pré-shows de artistas de renome nacional, como Léo Lins, Fabiano Cambota, Willou e Watson, dentro outros.

A partir da distribuição do show pela internet o artista acredita estar contribuindo para abertura de novas oportunidades para novos comediantes portovelhenses e possibilitando que cada vez mais a arte e a cultura sejam mais acessíveis para a comunidade que precisa se divertir e descontrair da rotina e do stress causado pela Pandemia do Covid-19.

O Show foi produzido com recursos do Edital de Chamada Pública para Premiação ao Setor Cultural – Nº008/2021 – FUNCULTURAL, Prefeitura de Porto Velho.

SERVIÇO:

Show de comédia: Viver é bom demais

Lançamento: 20/01/2022

Horário: 17h