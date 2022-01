O deputado federal Léo Moraes (Podemos) enviou ofício ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura Brasília, no qual solicitou urgência na manutenção da BR-421, que liga Ariquemes, Monte Negro, Buritis, Campo Novo, Rio Pardo, entre outros.

A rodovia está com trechos intransitáveis em decorrência das recentes chuvas na região.

“A rodovia já era muito ruim, com muita buraqueira que comprometia a trafegabilidade e com as chuvas inviabilizou o trânsito de veículos e o transporte em geral na região, causando grave prejuízo para a população de Rondônia”, detalhou Léo Moraes.

No ofício, o parlamentar alerta o ministro para o clima de insatisfação popular. “A situação é tão precária que a população mobiliza uma manifestação na rodovia para o próximo dia 29. Dessa forma, solicitamos providências no sentido de viabilizar o envio imediato de equipes do DNIT para realizar uma intervenção nos trechos mais críticos como forma de viabilizar o trânsito, realizando também a manutenção com uma operação tapa buracos, bem como viabilizar a reconstrução total do trecho na região”, insistiu o deputado.