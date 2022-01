No ano passado, a Prefeitura teve um prejuízo superior a 600 mil reais, apenas com o furto de fios, o que cortou o fornecimento de energia, deixou milhares pessoas e várias áreas da Capital no escuro e, obviamente, tudo teve que ser recomposto, com um gasto inesperado, inclusive tirando dinheiro de outras áreas para repor fios e equipamentos necessários à iluminação pública.

Dias atrás, depois de uma febre de ações dos vagabundos, atuando em vários locais da cidade, todos sem serem incomodados e agindo livres, leves e soltos, o prefeito Hildon Chaves foi à mídia e as redes sociais, clamando por ajuda dos cidadãos e cidadãs, para que denunciem os ladrões; para que eles sejam presos; que se chegue aos receptadores e que esse tipo de crime, que afeta toda a coletividade, acabe de vez.

Pois a moradora Deany Ximenes, residente na rua Carlos Gomes, ouviu o clamor do Prefeito, ficou vigilante e flagrou, bem perto da sua casa, um desses ladrões, sem qualquer temor de ser pego, arrancando fios de energia, de telefone e de internet. Foi no sábado à noite. Enquanto o criminoso agia tranquilamente, como se estivesse executando um serviço comum, a moradora ficou ligando, desesperadamente, para a Polícia Militar, pedindo que uma viatura e policiais fossem enviados ao local, prendessem o criminoso em flagrante e impedissem que os moradores da área ficassem sem iluminação pública e sem internet. Foi uma tentativa em vão, frustrante, que irritou a moradora, a tal ponto de ela ter denunciado o caso nas redes sociais.

Na primeira ligação de pedido para que a PM aparecesse, Deany ouviu a explicação que não havia viatura disponível. Na segunda, a desculpa foi outra. Assim, sucessivamente, todas as tentativas de ver a polícia agindo e prendendo o ladrão, o que, inclusive, poderia levá-la a receptadores, que, surpreendentemente, jamais são presos, a moradora foi se sentindo abandonada e fazendo papel de idiota, por ter atendido o pedido de denunciar às autoridades, quando se pudesse flagrar o roubo de fios. Ora, se não houver prioridade no combate a este tipo de crime, a tendência é que ele aumente, se amplie e que a população continue, em várias regiões da cidade e, às vezes, por vários dias, vivendo totalmente na escuridão, perto de suas casas. Nos últimos dias, aliás, um local de concentração de muita gente, em Porto Velho, tornou-se alvo principal dos ladrões, sem que sequer um deles tenha sido preso. Não importa quantas vezes a Prefeitura reponha os fios e as lâmpadas roubadas, um ou dois dias depois, parte do Espaço Alternativo volta a ficar às escuras. Ora, uma sequência de delitos no mesmo lugar, não mereceria uma ação policial de vigilância, ao menos, para pegar estes marginais, levá-los à cadeia e descobrir para quem eles vendem o que roubam? Enfim, se quiserem o apoio dos cidadãos, as autoridades têm que, ao menos, demonstrar que estão agindo e respondendo à comunidade. Senão, é só tempo perdido e frustração da população.

DESCUIDO E DESINFORMAÇÃO: CHOQUES ELÉTRICOS MATARAM ONZE PESSOAS EM RONDÔNIA, NO ANO PASSADO

Não é invenção, lamentavelmente. É a mais pura e triste realidade. No ano passado, pelo menos onze pessoas morreram, no Estado, vitimadas por violentos choques elétricos. Desavisados, desprevenidos e, certamente, sem terem tido orientação correta, todas estas vítimas encostaram na rede elétrica de forma indevida e acabaram perecendo. Algumas delas encostaram diretamente nos fios expostos; outras o fizeram com varas ou outros objetos condutores de energia, que os acabaram matando. É por causa deste enorme perigo que a Energisa, empresa responsável pela distribuição da energia no Estado, está alertando toda a população para o enorme perigo que representa se aproximar das redes, sem todos os cuidados. Várias orientações estão sendo dadas por técnicos especialistas, que trabalham na Energisa, visando orientar, dar segurança e salvar vidas. Há uma série de informações que poucos conhecem, como o fato de que materiais como ouro, cobre, alumínio, grafite e até madeira, quando molhada, terem alto grau de condutividade de energia, causando grande risco a quem os utilizar próximo a alguma rede elétrica. Para se ter muito mais informações sobre este tema, tão importante para todos, basta visitar o projeto “Energia Expo”, com orientações do uso seguro da energia elétrica. O evento, gratuito, está aberto até o dia 30 de janeiro no Porto Velho Shopping, na Capital.

DANIEL, PRESIDENTE DO SOLIDARIEDADE CONVIDA VINICIUS DO CIDADANIA, PARA A DISPUTA AO GOVERNO

Há males que vêm para o bem! O ditado, usando um pouco de humor, cabe bem para corrigir um erro crasso cometido aqui neste espaço, mas que, no final das contas, pode se transformar em algo positivo. Entenda a história: o professor, advogado e secretário municipal de agricultura em Porto Velho, Vinicius Miguel, foi apontado, neste espaço, como um possível candidato ao governo de Rondônia. Até aí, nenhuma contestação. Errado foi colocá-lo como presidente regional de um partido que não é o seu. Vinicius é dirigente do partido Cidadania, o número 23 entre as agremiações partidárias e não do Solidariedade, como foi aqui divulgado. O erro foi duplo, porque o Solidariedade (número 77) tem o comando regional de outro nome importante da nossa política, o ex-deputado e ex-governador Daniel Pereira, neste ano candidatíssimo ao Senado Federal. Ou seja, colocou-se Vinicius num partido que não é o seu e tirou-se, na marra, o comando de Daniel de outro. Com os devidos pedidos de desculpas, a verdade está sendo reposta. Ué, então qual o fator positivo num contexto de um erro tão importante? Sempre elegante e assíduo leitor destas mal traçadas, Daniel Pereira não só entendeu que foi apenas um mal entendido, como ainda aproveitou o evento para fazer um convite a Vinicius Miguel: “se ele quiser ser candidato ao Governo de Rondônia pelo Solidariedade, o convite está feito!”. Vinicius vai topar?

PREFEITO DETERMINA RAPIDEZ E PRIORIDADE À INFERNAL BUROCRACIA, PARA AUTORIZAR OBRAS DO HEURO

Não há qualquer dúvida de que a construção do Heuro, nosso hospital de urgência e emergência, é assunto prioritário, até pelos mais de 30 anos que o rondoniense e o porto velhense, em especial, esperam pela obra que, finalmente, se tornará realidade. O contrato foi assinado nesta semana e as obras, se não houver novas interferências, começam em maio e durarão dois anos, com o primeiro módulo a ser entregue ao Estado ainda no final deste 2022. A rapidez para que a obra finalmente ande, passa também pelo apoio da Prefeitura da Capital. E se depender do prefeito Hildon Chaves, esse apoio será total e rápido. Num encontro com os representantes do consórcio que vão construir o hospital; com o secretário de saúde do Estado, Fernando Máximo e com o procurador do Estado, Maxwel de Andrade, o Prefeito da Capital anunciou que determinou prioridade total para as autorizações que o município precisa conceder para que a obra possa começar. A burocracia, parece que criada para atrapalhar e não ajudar, pode sim atrapalhar até algo tão vital para a coletividade como o novo Heuro. Mas as secretarias, segundo Chaves, darão a maior agilidade para liberar autorizações como Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Trânsito, Mobilidade e Transportes, necessárias para que as coisas andem. É este o país que vivemos, engolido pela burocracia infernal, que todos os cidadãos têm que enfrentar, para conseguirem realizar uma obra. Felizmente, no caso do Heuro, tudo vai andar com muito mais rapidez.

DEPUTADO PEDE VIADUTO E GOVERNADOR ANUNCIA CAMPANHA PARA ESCOLHA DO NOME DO HOSPITAL

Ainda sobre o Heuro, festejado (com toda a razão) nas redes sociais, em vídeos e textos pelo governador Marcos Rocha, duas informações a mais, ambas importantes. A primeira vem do deputado federal Coronel Chrisóstomo, que apesar de adversário político do Palácio Rio Madeira/CPA, foi rápido no gatilho para, em seu mandato, deixar claro o apoio ao empreendimento. No dia seguinte à solenidade de assinatura do contrato, Chrisóstomo anunciou ter solicitado audiência com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freiras, para pedir a imediata construção de um viaduto sobre a BR 364, na altura do Cemetron, para dar fácil acesso à área, do lado de cá da rodovia, ligando a zona sul com a avenida Mamoré, onde o Heuro será construído. Já de parte do governo, Marcos Rocha anunciou uma campanha para ouvir a população, que escolherá o nome a ser dado para o novo hospital. Num dos programas de rádio de maior audiência do Estado, o Papo de Redação, com os Dinossauros do Rádio e da TV, já surgiu a sugestão de um nome: o do falecido deputado federal Sérgio Carvalho. Este blog assina embaixo.

EXPEDITO JUNIOR E HILDON CHAVES NO PSD: AS NUVENS AINDA PODEM MUDAR DE LUGAR?

Este Blog confirmou, com três fontes diferentes, que em breve tanto o prefeito Hildon Chaves quanto o ex- senador Expedito Júnior devam assinar com o PSD. O presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, viria a Porto Velho para abonar ambas as fichas. O assunto, contudo, ainda não está definido, segundo Expedito Júnior. Ele não nega que haja sim conversações, mas que o assunto ainda está sob o domínio das possibilidades. Políticos de peso do Estado confirmam que já teriam recebido convites para participarem do evento, que estaria agendado para 11 de fevereiro, mas o ex-senador, que vai novamente disputar uma cadeira ao Senado, por nosso Estado, afirma que ainda é cedo para se anunciar como questão definida. O prefeito Hildon Chaves não comentou o assunto. O que se ouve é que há pressões e interesses em jogo, que estariam tentando manter os dois líderes políticos ao seu lado, mas, ao que se ouve pelos bastidores é que tanto o Prefeito de Porto Velho como o bom de voto Expedito Júnior estariam fechados com o projeto que envolve o PSD, presidido no Estado pelo filho do ex-senador, o jovem deputado federal Expedito Netto. Nos próximos se saberá, com maior segurança, se o caso está mesmo definido ou se, como pode ocorrer na política, as nuvens mudarão de lugar. Esperemos, pois!

JORNALISTA DENUNCIA LIGAÇÃO PERIGOSA ENTRE PROCURADORA DA LAVA JATO E O SENADOR RANDOLFE RODRIGUES

Inimigo declarado dos ministros do STF, que já o mandaram para a cadeia por duas vezes (numa delas ele relatou que estava sendo torturado), o jornalista Oswaldo Eustáquio tem feito uma sucessão de denúncias contra decisões de membros do tribunal e contra opositores do presidente Jair Bolsonaro, de quem é aliado. Nesta segunda e, novamente, na terça-feira, ele fez Live, nas redes sociais, envolvendo agora outra figura importante no grupo de políticos que mais têm atacado o governo: ninguém menos que o senador ex-Psol e hoje no partido Rede Sustentabilidade, Randolfe Rodrigues. Com a transcrição de vários áudios como prova, Eustáquio diz que, entre 2017 e 2018, quando namorava a procuradora Monique Checker, Randolfe trocava informações confidenciais da operação Lava Jato, da sua entçao namorada fazia parte; ironizava adversários políticos do então namorado e, ainda, especialmente, ambos atacavam o então deputado federal Jair Bolsonaro, hoje Presidente da República. A procuradora, numa das gravações, ao conversar com o famoso membro da equipe de procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol, confessou que fazia “assessoria jurídica” ao senador Randolfe, o que, segundo as denúncias, é algo absolutamente ilegal. O caso, também conforme divulgou Oswaldo Eustáquio, está sendo investigado pela Polícia Federal, a quem ele entregou os documentos, que chama de provas, sobre o grave e complexo caso.

O LEITOR PERGUNTA: O DEPUTADO LÉO MORAES SERÁ MESMO CANDIDATO AO GOVERNO?

Atento leitor deste Blog questiona: o deputado federal Léo Moraes vai mesmo disputar o governo do Estado? É, aliás, uma pergunta comum, principalmente entre os aliados e eleitores do jovem e competente parlamentar. Léo ainda está definindo seus projetos para a eleição deste ano. Seu plano A é, sim, concorrer à cadeira de Marcos Rocha. Inclusive tem se postado como um opositor firme do Palácio Rio Madeira/CPA. Tem muito voto na Capital, o que poderia significar uma importante arrancada, numa disputa tão complexa como a que começará em 3 de outubro deste ano. Mas, ao mesmo tempo, Léo tem ainda obstáculos a transpor no interior, embora liderando uma chapa com um nome quente na política fora de Porto Velho, pudesse amenizar esta questão. Há ainda algumas dificuldades, como formar um grupo político forte, que o apoie. E, neste mesmo pacote de dificuldades, ele vai estar ao lado da candidatura de Sérgio Moro à Presidência. Moro surgiu como um nome quentíssimo como terceira via, mas, ao menos até agora, não teve respaldo das ruas. Caso não dispute o governo, o Plano B é concorrer ao Senado, na única vaga a que Rondônia terá direito. A reeleição não faz parte dos projetos do parlamentar, que, aliás, tem se destacado pelo bom trabalho realizado na Câmara dos Deputados. Os caminhos políticos de Léo estão abertos e ele tem votos suficientes para fazer a melhor opção. Mas, certamente, não decidirá antes do final de março próximo. Até lá, haverá muitas conversas, busca de parcerias e trabalho político duro, para tentar viabilizar seus planos.

PERGUNTINHA

Você está assustado com os números galopantes de contaminados pelo vírus Ômicron ou acredita nas informações que afirmam que a nova cepa é bem menos agressiva, mesmo que mais contagiosa?