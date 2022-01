Na manhã desta sexta-feira, 21, o corpo do homem que estava desaparecido, em Vilhena, desde a última sexta-feira, 14, e encontrado no final da tarde de quinta-feira, 20, numa mata as margens da estrada da linha 130, área rural de Vilhena, foi morto com dois tiros, apontou a necropsia. Leia (AQUI) e (AQUI).

O cadáver de Edilson Rodrigues dos Santos, de 47 anos, foi reconhecido pela esposa e ex-esposa, pela roupa que usava e através de cicatrizes de cirurgia.

Edilson era dependente químico e provavelmente foi assassinado na mesma noite que desapareceu, já que o corpo estava em adiantado estado de putrefação.

A moto da vítima, uma Biz 110 de cor vermelha, ano 2017 com placa de Vilhena, ainda não foi localizada.