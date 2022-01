O assalto a uma lanchonete anexa a um posto de combustível no bairro Cidade Verde I, quase em frente ao condomínio Campos Elisios, aconteceu por volta das 18h30, desta sexta-feira, 21, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens chegaram ao estabelecimento, consumiram bebidas alcoólicas e salgadinhos, em dado momento levantaram foram até a rua, olharam e voltaram, neste momento um deles colocou a mão dentro de uma bolsa e falou para atendente, “passa o dinheiro que te dei e tudo que tem no caixa”, a moça com medo entregou o valor que havia no caixa para os ladrões que fugiram tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi chamada, fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito.