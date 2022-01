Na última quinta-feira (20), Policiais Militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3°BPM), em Vilhena, 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), em Cacoal e 10º Batalhão de Polícia Militar (10°BPM), em Rolim de Moura, deram início a primeira fase da operação Ordo, a fim de prevenir crimes contra a vida na região do Conesul, Zona do Café e Zona da Mata que tem como previsão para ocorrer durante todo o ano.

A missão, cujo nome é proveniente do latim e significa “ordem”, foi motivada pela necessidade da manutenção da preservação da ordem pública diante dos elevados índices de criminalidade registrados – especialmente crimes contra a vida.

Em função disso está sendo realizado reforço do policiamento ordinário, com o emprego de equipes policiais extras, com o objetivo de inibir e reduzir o cometimento de crimes, além de aumentar a sensação de segurança dos cidadãos.

Em toda área do Comando Regional de Policiamento III (CRP III), 81 Policiais Militares reforçaram o policiamento ordinário, com 25 viaturas empenhadas na missão.

No 3º BPM foram empregados 39 militares sendo 28 em Vilhena, 6 em Colorado do Oeste e 5 em Cerejeiras. No 4º BPM foram 26, sendo 20 na sede em Cacoal e 6 em Pimenta Bueno. No 10º BPM foram 16 militares, sendo 11 em Rolim de Moura e 5 em Alta Floresta do Oeste.

A operação também terá o apoio 12 militares da Força Nacional de Segurança Pública na região do Conesul.

Conhecimento de inteligência, de técnicas e táticas do policiamento ostensivo serão utilizadas para executar todas as missões, entre elas, a realização de barreiras e bloqueios policiais para os comandos de abordagens; ações preventivas e repressivas com barreiras policiais fixas e volantes; comandos de abordagens em bares; abordagens em veículos e a pessoas suspeitas; serão realizadas buscas através dos sistemas policiais para a apreensão de veículos furtados ou roubados e pessoas foragidas da justiça, bem como serão empenhados esforços para a identificação e apreensão de armas de fogo de origem ilícita e entorpecentes.

Já no primeiro dia da missão resultados preventivos foram alcançados. Durante a operação nenhum crime de homicídio foi registrado, além de significativa baixa na incidência de outros tipos de crimes – havendo um único registro de ocorrência, com a tipificação de lesão corporal leve, em Rolim de Moura.