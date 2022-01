O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), anunciou, na manhã desta sexta-feira, 21, o pagamento da bonificação extraordinária no valor do salário base de cada categoria a todos os servidores efetivos.

O Projeto de Lei nº 6.294 de 7 de Janeiro de 2022, destinará cerca de R$ 2,7 milhões aos quase três mil servidores municipais. A previsão é que ainda hoje todos os depósitos sejam feitos pela instituição financeira.

O prefeito comentou o esforço das secretarias municipais e agradeceu o apoio de 10 dos 13 parlamentares. Citando nomes, ele ignorou os vereadores que, supostamente, fariam oposição ao seu mandato na Câmara de Vilhena: Dhonatan Pagani, Ronildo Macedo e Vivian Repessold, os dois últimos, ex-aliados de primeira hora e eleitos na mesma chapa na campanha eleitoral.

“Estamos trabalhando no depósito nesta manhã, as secretarias de Fazenda e Administração se empenharam para liberar o quanto antes e estamos cumprindo o combinado. É um recurso que não só valoriza, como reconhece o esforço do servidor em ajudar o município. Quero aqui agradecer os vereadores Wilson Tabalipa, Samir Ali, Sargento Damassa, Nica Cabo João, Clérida Alves, Ademir Alves, Zé Duda, Zezinho da Diságua, Zeca da Discolândia e Pedrinho Sanches que tiveram a iniciativa de pedir para essa bonificação virar realidade”, aponta Japonês.

Todos os servidores com cargos efetivos, além dos admitidos por contratos temporários, os cedidos que estão em exercício no município e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), serão atendidos pela lei nº 6.294/2022. Porém, é necessário que os servidores tenham o vínculo com a Prefeitura entre os meses de janeiro a dezembro de 2021, e que não tenham se ausentado do efetivo exercício por mais de 180 dias durante todo o ano corrente.

PCCS

Ainda, o prefeito explicou que o projeto do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), muito cobrado pela categoria, será encaminhado para a Câmara Municipal nas próximas semanas.