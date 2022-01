Acidente envolvendo um carro Citroen e uma moto aconteceu na noite deste sábado, 22, no bairro Jardim América, em Vilhena e uma pessoa foi levada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro trafegava pela Rua Ezequiel Silva Cassim, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, segundo o condutor do Citroen uma carreta estacionada quase na esquina atrapalhou sua visão e não percebeu a aproximação do motociclista.

No choque, o motoqueiro sofreu diversos ferimentos e foi levado em estado grave a UPA pelo Corpo de Bombeiros.