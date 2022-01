Um carro Fiat Uno que estava estacionado e sem rodas em frente de uma oficina, na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena, foi incendiado na noite deste sábado, 22.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e quando chegou pouca coisa pode fazer, pois o fogo já havia consumindo praticamente todo o veículo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a ex-mulher do proprietário teria tido um surto após ingerir bebidas alcoólicas e enfurecida colocou fogo no automóvel.

A Polícia Militar (PM) está no local e colhe mais informações para registrar a ocorrência.