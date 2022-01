Nesta semana o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) percorreu nove cidades de Rondônia para entregar maquinários e mudas de café.

O parlamentar estava acompanhado com diversas autoridades do estado e cumpriu agenda nas cidades de Alvorada do Oeste, São Miguel, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Theobroma, Santa Luzia e Alta Floresta.

Todos os municípios citados receberam benefícios com emedas do deputado Luizinho Goebel, como implementos agrícolas entre outros.

Também teve municípios beneficiados com o programa Plante Mais, do governo do estado com entrega de mudas de café.