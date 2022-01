Uma guarnição da Polícia Militar (PM) prestava apoio em um acidente na Avenida Paraná, quando os militares avistaram um velho conhecido no mundo do crime no meio das pessoas que estavam próximas a ocorrência de trânsito.

Ao perceber que os policiais o reconheceram o suspeito correu, mas foi alcançado e detido pelos PMs.

Em revista pessoal foram localizadas em sua carteira 12 invólucros de substancia aparentando ser cocaína.

O suspeito negou que o entorpecente pertencesse a ele, disse que a droga pertencia a um amigo e ele estava apenas guardando e receberia certo valor pelo trabalho e indicou um clube onde o colega podeira estar naquele momento.

Em incursão no local, os militares encontraram dois homens usando drogas no banheiro do estabelecimento, um deles portava uma bolsa feminina e dentro os policiais encontraram uma porção análoga à maconha.

A bolsa pertencia à namorada de um deles, no qual negou que a maconha pertencia a ela.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.