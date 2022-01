Uma de nossas empresas líderes revolveu introduzir um programa de treinamento para seus gerentes e supervisores, porque entendeu que isso era uma prioridade. Ela espera, dessa forma, estar preparada enfrentar os desafios do mercado, bem como atender às exigências crescentes dos clientes.

Creio que a maioria dos empresários visualiza a conjuntura econômica como de estagnação; está preocupada com o impacto da evolução da Covid 19; acha que a situação requer austeridade nos gastos; e agindo assim, está se preparando para uma eventual diminuição das receitas.

Então, quando alguém resolve investir em treinamento quando os concorrentes estão focados em reduzir despesas, percebem-se algumas coisas interessantes. Na minha leitura esta empresa acredita que seu quadro de colaboradores tem potencialidades as quais não estão sendo bem exploradas; significa o reconhecimento de que certos departamentos podem ser mais produtivos mediante a capacitação profissional; enfim, significa um voto de confiança nas pessoas e nos benefícios do crescimento humano.

A experiência tem me ensinado que o treinamento é a ferramenta capaz de gerar a maior transformação do desempenho funcional. Prepare um bom material; reúna as pessoas; passe a elas a oportunidade de identificar a origem de seus problemas empresariais. A seguir, a tarefa de encontrar solução para eles e você será surpreendido com a exuberante potencialidade de seus funcionários!

Experimente fazer isso; experimente pedir sugestões aos seus colaboradores; experimente ouvi-los com respeito; experimente deixá-los influenciar o futuro de seus negócios; experimente atribuir-lhes responsabilidades crescentes; experimente deixá-los falar mesmo que cometendo aqui ou acolá algum pequeno erro.

Quando você toma a decisão de fazer uma consulta aos funcionários sobre o clima de trabalho e lhes pede sugestões, você está respeitando-os, valorizando-os suas ideias; envolvendo-nos com afinco nos maiores interesses e objetivos da firma.

O proprietário de uma empresa (brasileira) do mercado financeiro afirmou recentemente que uma das razões porque essa firma vem crescendo em ritmo acelerado, nos últimos anos, é que ela delegou mais aos seus colaboradores. Ela entende que errar não é pecado, mas sim parte direta do seu processo de crescimento econômico! Impressionante e admirável.

Você é daqueles que se considera o dono da verdade? Você é daqueles que sempre tem a palavra final porque é o proprietário? Você é daqueles que não tem tempo a perder ouvindo jovens inexperientes?

O mundo está mudando numa velocidade incrível. Nem todos estão acompanhando essa dramática evolução. Não acompanhar esses a avanços é, na minha opinião, algo preocupante, temerário e comprometedor. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.