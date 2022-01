Pensando no bem estar da população e num futuro próximo, onde a economia e o papel do cidadão é essencial para ajudar na preservação do meio ambiente e na sustentabilidade, o Múltiplos Atacado, empresa genuinamente vilhenense, lançou campanha inovadora na volta as aulas 2022 – com a tema “Seu caderno usado vale dinheiro”

Ou seja, para cada quilo de caderno usado, papel velho ou até mesmo apostilhas, você recebe R$ 0,50 em vale compras na loja do Múltiplos Atacado.

O material usado deverá estar sem espiral, sacos plásticos ou semelhantes. A campanha aceita até 300 quilos de papel reciclável por CPF.

De acordo com Márcio, diretor da empresa, a campanha visa arrecadar diversas toneladas de papel reciclável e assim diminuir o impacto negativo de resíduos jogados na natureza diariamente.

“A iniciativa já faz parte do nosso projeto de sustentabilidade e com certeza vai agradar nossos clientes, amigos e consumidores. Com isso, ajudamos a dar um destino sustentável aos cadernos usados, papel velho e apostilhas, ao mesmo tempo em que contribuímos para o meio ambiente e o bem estar da população”, frisou Márcio, Diretor da empresa.

O Múltiplos Atacado está localizado na Avenida Major Amarante – 4551, Centro de Vilhena – telefone 3322-1007.