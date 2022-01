Um empresário do município de Cerejeiras procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar que no dia 15 de dezembro de 2021 comprou um caminhão numa revendedora de Vilhena e na hora que foi documentar descobriu que havia um dublê na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

O empresário contou que negociou o caminhão numa concessionária e que o veículo já estava na loja, na qual pediu 15 dias para entregar. Contudo, ao proceder à regularização da documentação descobriu que havia outro caminhão com as mesmas características do comprado por ele.

A vítima está aguardando que a concessionaria resolva o problema, haja vista, que se responsabilizaram em entregar o mesmo veículo ou outro com as mesmas características, valor e desembaraçado de qualquer problema.

Por sua vez, a concessionária registrou o caso na delegacia da Polícia Federal de Vilhena, para que seja investigado.