O Extra de Rondônia esclarece que sofreu um ataque de hackers nesta segunda-feira, 24, onde uma matéria de arquivo do ano de 2020 foi republicada automaticamente em redes sociais movimentando os meios de comunicação e a população em geral.

Assim que tomou conhecimento, o Site tomou todas às providencias no que tange a segurança e a raiz onde estava à matéria arquivada rackeada, a pagina foi localizada e o material excluído.

Diante da situação, a Assessoria do Governo de Rondônia emitiu nota sobre Decreto.

>>>Leia nota na íntegra:

O Governo do Estado de Rondônia esclarece sobre informações falsas divulgadas através de alguns veículos de comunicação ou em redes sociais quanto à notícia sobre o decreto de situação de emergência, suspensão de aulas e eventos com mais de 100 pessoas.

A falsa notícia foi originada de um Decreto publicado ainda no ano de 2020, ou seja, já revogado pelo atual DECRETO N° 26.134, DE 17 DE JUNHO DE 2021, que continua em vigor e que dispõe sobre o implemento de ações para enfrentamento da pandemia por parte dos municípios do estado de Rondônia. A falsa informação publicada afirma a suspensão das aulas. Na verdade, o Decreto em vigor, em seu artigo 12 deixa claro que a retomada das aulas nas escolas municipais e nas instituições privadas ficará a critério de cada Gestor Municipal, com o devido Plano de retomada, atendidas às diretrizes estabelecidas pelas notas técnicas da Agência Agevisa. A falsa informação apenas confunde a população.

Acompanhe os canais oficiais de comunicação do governo do Estado de Rondônia: