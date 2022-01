Porto Velho, RO – O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) esteve ontem na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e entregou ao presidente Gustavo Beltrame, alguns pedidos de providência para benefício das comunidades da zona leste da cidade.

Os pedidos irão beneficiar moradores do residencial Cristal da Calama, e do bairro JK (campo de futebol e praça CEU), com serviço de iluminação pública.

“No Cristal da Calama, onde vivem quase 2,8 mil famílias, a questão principal é a recuperação do espaço de lazer do residencial. Muito utilizado pela comunidade, o espaço também é o único daquela região e um grande ponto de entretenimento entre as famílias que lá residem. Já no JK, o Centro de Artes e Esporte Unificado é outro espaço de lazer e um dos mais conhecidos da região para a prática esportiva”, disse o vereador.

Segundo o secretário da Emdur, o período chuvoso dificulta os trabalhos de recuperação da iluminação pública, pois ´eletricidade e água não combinam´, mas garantiu que estará deslocando as equipes para os locais pra realização dos levantamentos pertinentes, antes da assinatura da ordem de serviço nos locais solicitados.

RUA DA PRECE

Aproveitando a ida à Emdur, o vereador também verificou a situação da rua Prece, no bairro São Francisco, outro pedido de providência feito pelo vereador à municipalidade. “Todo o projeto de instalação dos pontos de luz já está realizado pela equipe técnica da secretaria. Só pedimos um pouco mais de paciência para que a Emdur inclua os serviços em seu cronograma”, disse o vereador.

CONFIRA VÍDEO:

