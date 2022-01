Um dos torneios mais tradicionais de futebol amador do Estado, o “Barrão”, chega às finais com o confronto entre times de Cerejeiras e Chupinguaia.

A classificação dos cerejeirenses do Yogurte Bom Gosto foi muito ressaltada pelo secretário de esportes do Município de Colorado do Oeste, Almiro Dias da Silva, responsável pela organização do torneio, pela qualidade do jogo.

O time, que já foi campeão três vezes do campeonato, enfrentou o Roany Jóias vencendo por um a zero, e garantiu mais uma vez a participação na final. O jogo foi emocionante, digno de uma partida decisiva, e só foi definido no último minuto.

Com a classificação anterior do Chupinguaia AECC Furacão/Supermercado Preço Leve a final então está definida em confronto dos dois times.

O secretário destaca também o empenho e dedicação de ambas as equipes de fora do município em participar do campeonato em Colorado, “algo que só fortalece o nosso esporte municipal e regional” destacou Almiro.