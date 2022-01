Operação da Polícia Militar (PM) nesta terça-feira, 25, no município de Cabixi, resultou na prisão de dois irmãos que vendiam drogas e na detenção de um casal que estava comprando entorpecente na hora da ação policial.

A investigação levou os militares até uma casa que já estava sendo monitorada como sendo ponto de venda de drogas.

Com isso, foi feito incursão no local com apoio de um cão farejador do Canil de Colorado do Oeste e foram encontrados 35 invólucros com substancia aparentando ser cocaína, uma balança de precisão, rádio transmissor e certa quantia em dinheiro provavelmente proveniente sobre a venda das drogas.