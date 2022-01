O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), realizará neste domingo (30), pela 26ª vez testes rápidos, no sistema Drive thru para detectar possíveis infectados com coronavírus.

A ação acontece em Vilhena, na Câmara Municipal, a partir das 8h00 da manhã. Serão disponibilizados 1.200 testes para população do município.

A testagem é para qualquer pessoa que esteja apresentando sintomas gripais ou que esteve em contato com alguém infectado. Todos os casos positivos passarão por consulta médica.

A ação faz parte das novas diretrizes de saúde adotadas pelo poder executivo para conter a propagação da covid-19 no estado

Para realizar o teste é necessário documento com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O diagnóstico preciso e correto é fundamental para isolar e quebrar o ciclo de transmissão do vírus.