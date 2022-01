Com apoio unânime de clubes e ligas filiadas, Heitor Costa tomou posse a mais um mandato a frente da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) em cerimônia de posse realizada na sede da entidade, em Porto Velho, na manhã desta quarta-feira, 26.

O dirigente estará à frente da entidade pelo período de quatro anos (2022-2026). Além de Heitor Costa, quatro vice-presidentes também foram eleitos para o novo mandato.

São eles: Mirton Morais de Souza, Alexandre Casagrande, José Natal Pimenta Jacob e Francisco Evaldo da Silva. Já o Conselho Fiscal é composto por: Afonso Brasil, Cláudio Ramalhães e João Dalmo.

Em seu discurso, Heitor Costa fez um agradecimento aos clubes e federações ressaltando o trabalho realizado em sua gestão. “É uma honra e uma responsabilidade muito grande participar desde o processo de profissionalização até crescimento e desenvolvimento do nosso futebol. Hoje colhemos frutos das ações realizadas no passado e que fazem com que o nosso futebol seja reconhecido nacionalmente com participação de representantes nas mais diversas competições promovidas pela CBF”, pontuou o dirigente.

Heitor Costa destacou o momento administrativo vivido pela FFER. “É importante relembrar que nossa Federação estava localizada em uma sala administrativa no estádio Aluízio Ferreira. Porém, com trabalho, conquistamos nossa sede administrativa e ainda neste ano teremos mais um imóvel com a inauguração do Centro de Treinamento que faz parte do Legado Fifa da Copa do Mundo de 2014. São feitos e conquistas que valorizam cada vez mais o nosso futebol”, acrescentou.